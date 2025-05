Briti leiboristlik valitsus on lubanud veealust taristut puudutavatele ohtudele pöörata tähelepanu eeldatavasti tuleval esmaspäeval avaldatavas uues strateegilises kaitseülevaates, kuid Politicoga vestelnud asjatundjad, nende seas varasemad kõrged valitsusametnikud, leiavad, et sabotaažiohtu siiski alahinnatakse.

Ühendkuningriik ja selle liitlased on juba hoogustanud merepatrulle ja jälgimist, et võidelda taristut ähvardava ohuga. Julgeoleku- ja energiaekspertide hinnangul tuleks andmesidekaablite asemel aga palju rohkem pöörata tähelepanu gaasitorujuhtmetele, sest midagi sarnast, kui näiteks Läänemeres 2022. aastal Nord Streami juures toimunud plahvatused, kätkeks palju suuremaid riske, arvestades, et Ühendkuningriik on võrreldes teiste G7 maadega märksa sõltuvam gaasist nii elamute kütmisel kui elektri tootmisel.