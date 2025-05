RUIGAMISTERAAPIA Kiievis miniseakohviku avanud paar püüab leevendada ukrainlaste sõjaväsimust

Kohviku asutasid Venemaa täiemahulise sissetungi järel koos laste ja lemmikloomadega Prantsusmaale põgenenud, kuid kaks aastat hiljem kodumaale naasnud Julija ja Denõss Davõdenko. Paar koges ise, kui terapeutilised võivad loomad olla ja soovis pakkuda sama kogemust teistelegi. «Me tahtsime luua midagi positiivset. Projekti, mis võitleks kõige halbade uudistega, mida on juba piisavalt palju,» ütles Reutersile Julija Davõdenko.

Üks neist, kes naudib põrsateraapia,t on Harkivis pidevalt Vene pommirünnakute all olevast Saltivka linnaosast pealinna pagenud Lina Janopola. «Nüüd olen ma siin. Nüüd olen ma nendega koos. Ma puudutan neid. Nad toovad mulle rõõmu,» rääkis ta Reutersile. «Kõik on korras. Justkui polekski akna taga sõda. Justkui ma olen rahus ja pingeta. Justkui oleks iga päev samasugune nagu enne sõda.»