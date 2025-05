Poola presidendi selgitab tasavägine tsivilisatsioonide kokkupõrge

53-aastase Trzaskowski võit oleks suur edusamm Poola praegusele valitsusele, kes on olnud pikas vastasseisus lahkuva riigipea Andrzej Dudaga. Kui Trzaskowskit saadab edu, võib see tähendada samasoolistele õigust oma partnerlus registreerida ja leevendust Poola praegusele peaaegu totaalsele abordikeelule.