Venemaa tuumarelvabaaside põhjalikus moderniseerimises on arvestatav roll Euroopa firmadel

Uurali mäestikus Jasnõi linna lähistel asuvad kaks kiivalt kaitstud baasi, kust on võimalik teele saata võimsate tuumalõhkepeadega pikamaarakette. Sinna paigutavad raketid suudavad jõuda näiteks Kesk-Euroopasse kümmekonna minutiga. Väljaannete kohaselt on Jasnõi strateegilise tuumarelva baase viimase kümnendi kestel ka laiendatud ja nüüdisajastatud – satelliidipiltidelt nähtub, et näiteks varasema üksiku raketipatarei asemel on tekkindu palju suurem baas, mida ümbritseb kolmest elektriaiast koosnev turvaperimeeter.