Rootsi lõunarannikul sõitis karile Venemaale teel olnud kaubalaev

Vesi õnnetuskohal on Dagens Nyheteri andmeil ainult kolm meetrit sügav, samas kui laeva süvis on seitse meetrit.

Rannikuvalve on praegu teel 180 meetrit pika kaubalaeva juurde ning meresõiduamet on pannud kasutusvalmidusse helikopteri. Kopter on valmis ka Sundi väina teisel kaldal asuva Taani päästeametil.

«Sündmuskoht on rahulik ja ei ole teateid, et laeva sisse oleks tunginud vesi,» lisas Alverfeldt.

Kohapeal on ka merepäästeühing, kes on vaadanud kaubalaeva üle ja on valmis sekkuma, kui tekib keskkonnaoht. Seni pole märke, et alusest valguks kütust välja.