Pariisist umbes 50 kilomeetri kaugusel asuv Sud-Francilieni vangla, mis on üks mitmest tänavuses rünnakute laines tabamuse saanud Prantsuse kinnipidamisasutustest. 16. aprill 2025.

Prantsusmaa vangide arv jõudis 1. mail kõigi aegade kõrgeimale tasemele, kui kinnipidamiskohtades oli 83 681 vangi, samal ajal kui vanglate ette nähtud mahutavus on mõeldud 62 570 vangi jaoks, selgub justiitsministeeriumi laupäeval avaldatud andmetest.

Viimase aasta jooksul on tulnud juurde 6000 vangi, mis tähendab, et kinnipidamiskohtade täituvus on 133,7 protsenti.