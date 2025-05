Briti luure hoiatus: Balkanile kavandatavatest migrandikeskustest võivad saada Vene spioonipesad

Ajalehe The Times andmeil leiab MI6 oma julgeolekusoovitustes, et Lääne-Balkan pole migrantide deporteerimise skeemis kasutamiseks ohutu oma läheduse tõttu Venemaale. Saladuskatte all on seejuures valitsust hoiatatud, et migrandikeskuste sinna rajamine tähendaks sisuliselt tundliku loomuga riikliku taristu paigutamist «Vene mõjusfääri», kus selle võivad võtta sihikule Kremli heaks töötavad spioonid.