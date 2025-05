Rootsi karmistab Vene varilaevastiku vastaseid reegleid

Pärast Venemaale sissetungi järel Ukrainasse kehtestatud sanktsioone on Moskva kasutanud sadu selliseid laevu, mille puhul on nii omandiõigus kui ka kindlustus hägune. Euroopa riigid on neid laevu süüdistanud veealuste kaablite lõhkumises ning merekeskkonna ohustamises.