Mõra alkoholimonopolis: tänasest tohivad Rootsi väiketootjad klientidele ise oma vägijooki müüa

Võimalust täna hommikul muudatuse jõustudes õlleklaasiga poseerida kasutas hulk poliitikuid, nende seas ka rahvusvahelise koostöö ja väliskaubanduse minister Benjamin Dousa. «See on ju tuhandetele väikepruulikodadele, veinimõisatele, džinnivalmistajatele ja teistele alkoholitootjatele võimalus kasvamiseks,» ütles ta Expressenile. «See on väike-väike samm selle poole, et Rootsis oleks lihtsam ettevõtet juhtida.»