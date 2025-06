Kiiev: rünnakutega Vene sõjalennukitele tekitati 7 miljardi eest kahju

«Seitse miljardit dollarit: see on hinnanguline kahju vaenlase strateegilisele lennundusele, mida täna SBU erioperatsiooni tulemusel tabati,» ütles SBU sotsiaalmeedia postituses.

«Ukraina ja Vene delegatsiooni läbirääkimised on kavandatud homme kella 13-le Çırağani palees,» tsiteeris uudistekanal allika sõnu.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi kinnitas pühapäeval, et saadab esmaspäevaks Istanbuli delegatsiooni, mida juhib kaitseminister Umerov. Zelenskõi lisas, et on määratlenud Ukraina delegatsiooni positsiooni kohtumiseks.