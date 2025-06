USA senaatorid: Putin valmistub sõda jätkama

Vabariiklane Lindsey Graham ja demokraat Richard Blumenthal, kes kohtusid hiljuti Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga ja saabusid Pariisi kõnelusteks Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga, hoiatasid usutluses AP-le, et võimalus Venemaa uut pealetungi ära hoida hakkab otsa saama.

Senaatorid ütlesid, et USA ulatuslikud sanktsioonid on lääne viimane võimalus Kremli sõjamajanduse lämmatamiseks ja avaldasid lootust, et nende hiljutine visiit Ukrainasse võib muuta meeleolusid Washingtonis ja tuua nende leeri ka president Donald Trumpi.