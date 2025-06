Kaitseanalüütik Serhi Kuzan märkis Ukraina televisioonis​, et maailmas pole kunagi varem ühegi luureoperatsiooni käigus midagi sellist tehtud. «Nende strateegiliste pommitajate abil oli võimalik korraldada meie vastu pikamaarünnakuid,» lisas Kuzan. «Neid on [Venemaal] ainult 120 ja me tabasime 40. See on hämmastav arv.»