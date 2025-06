Teie kolmanda, veel ilmumata raamatu pealkiri ütleb, et Venemaa lõhestab Ühendriike ja valitseb seal. Kuidas see mõju välja näeb?

Ta on mõjutanud väga palju, eriti kübermaailmas. Suur mõju oli juba enne 2016. aasta valimisi, siis tehti kõik selleks, et Trump võidaks. Selle kohta koguti palju luureandmeid, sealhulgas USA senati luurekomitee omad, samuti on teadlaste uurimusi. Kõigepealt on siin Vene internetitrollid ja siis Venemaa sõjaväeluure, kes seisab nende taga ja on neid loonud.