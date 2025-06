Esmaspäeva hilisõhtul pärast uue presidendi õnnitlemist teatas Tusk, et valitsusel on vastasleeri presidendikandidaadi võiduga toimetulekuks «hädaolukorra plaan». Peaminister lubas valitsuse seadusandlikku tegevuskava kahekordselt kiirendada. «Esimene proovikivi on usaldushääletus, mida ma peagi parlamendis palun,» ütles Tusk esmaspäeval televisioonis edastatud kõnes. «Ma tahan, et kõik, sealhulgas meie vastased nii kodus kui ka välismaal, näeksid, et oleme selleks olukorraks valmis, et me mõistame hetke tõsidust, kuid ei kavatse sammugi tagasi astuda.»