Venemaa julgeolekunõukogu aseesimees ja endine president Dmitri Medvedev ütles eile, et Venemaa ei pea kõnelusi rahu nimel, vaid võidu ja Ukraina valitsuse kukutamise nimel. USA vabariiklasest senaator Lindsey Graham ütles, et tegemist on haruldase hetkega, mil Venemaa on aus.