Pornhubi emafirma peatab Prantsusmaal ligipääsu oma veebilehtedele

Ettevõte teatas eile, et pornosaitide külastajaid tervitab alates tänasest sõnum, mis mõistab hukka riigi vanuse kontrollimise nõuded. «Võin kinnitada, et Aylo on teinud raske otsuse peatada juurdepääs oma platvormidele (Pornhub, YouPorn, RedTube) Prantsusmaal. Kasutame oma platvorme, et pöörduda homme otse Prantsuse avalikkuse poole,» vahendab The Guardian Pornhubi pressiesindaja sõnu.