Venemaa president Vladimir Putin on hakanud rääkima puhvertsoonide loomisest selleks, et õigustada Harkivi ja Sumõ oblastite osalist vallutamist, ütles intervjuus Postimehele Ukraina ühe tuntuma drooniüksuse «​Achilleus»​ komandör Juri Fedorenko. Postimees avaldab praegu esimese osa pikemast intervjuust.

Eelmisel nädalal teatas brittide telekanal Sky News, et Vene väed on Harkivi oblastist põhja suunas koondanud grupeeringu 50 000 mehest. Kas see vastab teie andmetel tõele ja kui vastab, siis mida see tähendab?