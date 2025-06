Uuring: Venemaa on Ukraina sõjas kaotanud pea miljon sõdurit

Eile avaldatud uuringu järgi on Ukrainas surma või vigastada saanud 950 000 Vene sõdurit ning mõttekoja hinnangul jõuab kaotuste hulk sellel suvel miljonini. Sõjas on hukkunud või haavata saanud ka ligi 400 000 Ukraina sõjaväelast. Seejuures on venelasi sõjas surnud ligi 250 000 ning ukrainlasi 60 000 kuni 100 000 sõdurit. See tähendab, et Venemaa ja Ukraina vägede kaotuste koguarv kokku on peaaegu 1,4 miljonit.