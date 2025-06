Vietnam lõpetas kahe lapse poliitika

Riik keelas 1988. aastal paaridel saada rohkem kui kaks last, kuid nüüdsest on pere suurus iga paari enda otsustada, teatas Vietnami uudisteagentuur. Vietnamis on viimasel kolmel aastal langenud sündimus ajaloolisse madalseisu. Sündimus on langenud 2,11 lapselt naise kohta 2021. aastal kuni 2,01 lapseni 2022. aastal, 1,96 lapseni 2023. aastal ning eelmisel aastal langes sündimus lausa 1,91 lapseni naise kohta, ehk allapoole ühiskonna taastetaset. See suundumus on kõige märgatavam tõusva elukallidusega, linnastunud, majanduslikult arenenud piirkondades, eriti suurlinnades nagu Hanoi ja Ho Chi Minh.