Muljetavaldava varjendivõrguga Helsingi plaanib neid juurde ehitada

Tänavu märtsis näitas seda oma Ukraina kolleegile Volodõmõr Zelenskõile ka Soome riigipea Alexander Stubb. See on Merihaka tsiviilkaitsevarjend, mille Helsingi linnavalitsus on valinud poolesaja nende halduses oleva samasuguse rajatise seast välja kui näidiseksemplari väliskülalistele ja ajakirjanikele näitamiseks.

Raatikainen tunnistab sissejuhatuseks, et graniitpinnas on soomlastele maa-aluses ehitustöös suureks abiks olnud. Ta nendib, et juba veidi lõuna pool, Eestis, on pehmem paekivi, mille sisse varjendite rajamine nii hõlbus poleks.