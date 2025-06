Ukraina pühapäevane operatsioon Ämblikuvõrk ründas muu hulgas Venemaa pommitajaid, mis on võimelised kandma tuumalõhkepäid. Ukraina enda andmetel tabati 41 Vene lennukit ning tekitati 7 miljardi dollari väärtuses kahju. Reutersile ütlesid aga kaks USA ametnikku, et tegelikult tabati vaid 20 Vene sõjalennukit ning hävitati neist umbes kümme. Kõrge NATO ametnik ütles väljaandele European Pravda, et siiski vähemalt 40 lennukit. «Me näeme, et vähemalt 40 lennukit sai kahjustada. 10–13 lennukit on täielikult hävitatud,» ütles ametnik.