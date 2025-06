Suhted kahe riigi vahel olid madalseisus juba enne, kui Venemaa alustas 2022. aastal täiemahulist sõda Ukraina vastu, ning neid on murendanud veelgi terve rida spionaaži ja sekkumisega seotud skandaale, sealhulgas Vene endise topeltagendi Sergei Skripali mürgitamine Suurbritannia pinnal aastal 2018.

Venemaa peaprokurör pani Briti Nõukogule süüks, et see üritavat inglise keele õpetamise kattevarjus edendada Ühendkuningriigi huve ja toetada LGBT-liikumist, mille Venemaa on äärmuslikuna keelustanud.