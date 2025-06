Trump nimetas Ukraina droonirünnakut Vene pommitajate vastu ägedaks

Kuigi Trump on rünnaku kohta avalikkuse ees olnud üllatavalt vaikne, väljendas ta väidetavalt kinniste uste taga entusiasmi. Eravestluses usaldusisikuga nimetas ta operatsiooni «päris tugevaks». «Ta arvas, et see oli äge (inglise keeles badass),» kirjeldas teine ​​allikas väljaandele Trumpi reaktsiooni.