«Sealsed riigid ületavad tublisti kahte protsenti ja me mõtleme väga sarnaselt, oleme peaaegu konsensuse lähedal NATO viie protsendi kohustuse osas hiljem sel kuul Haagis,» ütles Hegseth pärast kohtumist alliansi ametivendadega Brüsselis.

«On mõned riigid, kes ei ole veel päris seal. Ma ei nimeta nimesid, see on sõprade vahel. Me saame nad nõusse,» lisas ta.