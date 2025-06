KOHALIK VAADE Trump vs. Harvard: ülikoolide taltsutamise lahing

Kuid kaas on pealt lendamas keedunõul, millesse Valge Maja segab kokku woke’ismi, terroristide toetamise ja illegaalse immigratsiooni. Ülikool ei ole nende sõnul lihtsalt haridusasutus, see on kõigi nende «viiruste» kasvulava. Trumpism on läinud skalpelliga asja kallale ja valinud kõige olulisema ülikooli, Harvardi, et teistele sõnum selgeks teha.