POSTIMEES UKRAINAS Vene FPV-droonid jõuavad Ukraina suurte linnadeni

Mais lendasid Harkivisse juba esimesed Vene vägede FPV-droonid. Need on väikesed, enesetapurünnakuteks mõeldud droonid, mis kannavad üks kuni kolm kilo lõhkeainet ning millega on võimalik sihtmärki väga täpselt tabada. Vene väed terroriseerivad selliste droonidega juba kaheksa kuud Hersoni linna, kus elab praegu suurusjärgus 60 000 inimest. Harkivis elab aga vähemalt 1,3 miljonit inimest (neist 200 000 on sõjapõgenikud).