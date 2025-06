KOMMENTAAR Ukraina tiksuv rahvastikupomm ootab kahjutuks tegemist

Võimalikust teismeliste, eriti poiste, Ukrainast lahkumisest oli eelmisel sügisel palju juttu. Akadeemilise õppeaasta lõpus on teema taas päevakorral. Ukraina valitsus tunnistab nüüd, et noorte väljarändest on aeglaselt, ent kindlalt saamas trend.