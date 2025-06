Tehnoloogiamiljardär Musk oli Trumpi tuline toetaja, ent spekuleeriti juba varem, et kahe nii suure egoga isiku sõprus ei saa kaua kesta. Eile peetigi maha kogu rahvusvahelisest meediast vastu kajav tige sotsiaalmeediaduell, kirjutas The Guardian.

Avalik sõnasõda sai hoogu sellest, kui Trump kritiseeris Muski pärast Saksamaa kantsler Friedrich Merziga toimunud kohtumist ja sõnas, et on Muskis pettunud. Selle pettumuse ajendiks oli Muski kriitika vabariiklaste majanduseelnõu üle, mis sisaldas Muski meelest riigi rahanduse korrashoidmiseks valesid kärpeid ja kuluartikleid. Probleemi tuumas on kasvav eelarvepuudujääk.