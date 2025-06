Opositsioonilise partei liikmed esitasid maoori kultuuri traditsioonilise haka-protestitantsu, et seista vastu laialdaselt ebapopulaarsele ja nüüdseks tagasilükatud seaduseelnõule, mis nende sõnul tühistaks põlisrahvaste õigused.

Ametist kõrvaldatud seadusandjad ütlesid, et neid koheldakse teistest karmimalt, kuna nad on maoorid. Varasemalt on kõige pikem ametist kõrvaldamise karistus olnud kolm päeva. Protest provotseeris seadusandjate seas kuude kaupa pingelist arutelu selle üle, millised peaksid olema seadusandjate tegude tagajärjed ja milline peaks olema maoori kultuuri koht parlamendis, vahendas AP.