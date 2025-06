KREMLIMEELSETE VÕIT Slovakkia parlament kinnitas opositsiooni vea tõttu Venemaa sanktsioonide vastasust

Heaks kiidetud resolutsiooni eelnõu on välja pakutud peaminister Robert Fico koalitsioonipartnerile ja paremäärmuslikule Slovakkia Rahvusparteile (SNS). The Kyiv Independenti andmetel propageerib SNS «panslaavi vennaskonna» narratiivi, mis on tihedalt seotud Kremli jutupunktidega. «Olen ​​uhke, et parlament selle vastu võttis. Tahan tänada SNSi liikmeid vapruse, aga ka Smeri liikmeid ühtsuse eest, sest lõppkokkuvõttes saavutasime midagi, mis minu arvates leiab nüüd vastukaja Euroopa Liidus,» vahendas SNSi esimehe Andrej Danko sõnu kohalik meediakanal SME.