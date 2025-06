Vene kirjanik Nastja Rodionova märkis oma Facebooki postituses, et Krivonogihh – tuntud ka nimede Luiza Rozova ja Elizaveta Rudnova all – töötab Pariisi kunstigaleriide L Galerie ja Studio Albatros kaasmänedžerina.

Rodionova märkis, et ei saanud seda informatsiooni vaka all hoida, sest enamik kunstnikke, keda ta tunneb ja kelle tööd on nendes galeriides üleval, ei tea, kellega nad tegemist teevad.