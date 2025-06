Malist lahkumisest teatas erasõjafirma oma suhtluskanalites, öeldes, et nad «võitlesid õlg-õla kõrval Mali inimestega terrorismi vastu» ja «täitsid peamise eesmärgi». Wagneri eesmärgiks oli aidata huntal kukutada riigi valitsus ja võtta kontrolli alla kõik suuremad linnad, kirjutab Unian.

«Me oleme hävitanud tuhandeid võitlejaid ja nende komandöre, kes terroriseerisid aastaid tsiviilelanikkonda. Me oleme aidanud kohalikel patriootidel luua tugeva ja distsiplineeritud armee, mis on suuteline oma maad kaitsma. Missioon on täidetud. Wagneri eraarmee naaseb koju,» öeldi teates.