Eos summutatud luureskandaal aitas kingitustekuhjaga saabunud Merzil Trumpi meelitada

Samal ajal kui Merz ja Trump neljapäeval Valges Majas maha istusid, jõudis avalikkuse ette, et mõne aja eest üritas üks USA kaitseluureagentuuri (DIA) ametnik parseldada maha vastutasuks Saksa kodakondsuse eest ameeriklaste saladusi, kuna polnud rahul Trumpi administratsiooni poliitikaga.

28-aastane DIAs siseohte jälginud arvutispetsialist Nathan Vilas Laatsch vahistati spionaažiseaduse alusel eelmisel nädalal ning talle esitati süüdistus kaitseteabe kogumises välisriigi valitsuse aitamiseks, kirjutas The Washington Post. Kuigi USA võimud ütlesid vaid, et ta püüdis võtta ühendust sõbraliku riigi teenistusega, kinnitas kaks allikat lehele, et tegemist oli Saksamaaga.