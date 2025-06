Paar päeva varem oli Musk võtnud väga teravalt sõna Trumpi majanduseelnõu vastu. Miljardär nimetas eelnõu «jõleduseks» ja hoiatas, et see suurendaks riigi eelarvepuudujääki 2,4 triljoni dollari võrra. Võimalik, et Muski häiris veelgi enam see, et Trumpi eelnõu lõpetaks riiklikud toetusprogrammid elektrisõidukitele, mis võib tabada valusalt Muski ettevõtet Tesla.