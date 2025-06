Ametnik: Saksamaal on taasrelvastumiseks aega kolm aastat

Kaitsekulutuste tõstmine on poliitilises päevakorras kõrgel kohal olnud alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse 2022. aastal. Küsimus on muutunud seda pakilisemaks, et USA on hakanud Donald Trumpi naasmisega presidendiametisse nõudma NATO liitlastelt oma panuse suurendamist ja edastanud vastakaid signaale oma pühendumuse kohta Euroopa kaitsmisse.