Ta on kaaseesistuja eelmise aasta sügisel Londonis asutatud Ukrainian History Global Initiativ nimelises organisatsioonis, mille asutasid 90 Ukraina ja Läänes tunnustatud ajaloolast (näiteks Timothy Snyder, Yuval Harari, Timothy Garton Ash, Serhii Plokhii). Initsiatiivi eesmärk on kajastada Ukraina kaasaegset ajalugu.

Üks tema lemmikteemasid on Ukraina rahvusliku liikumise ühe rajaja ja poeedi Ivan Franko elu uurimine.

Hrõtsak on Ukraina katoliku ülikooli professor ja Lvivis asuva Ivan Franko rahvusliku ülikooli ajalooinstituudi direktor ning teadusajakirja Ukraine Modern peatoimetaja.

​65-aastane Hrõtsak on üks Ukraina tuntumaid ajaloolasi ja intellektuaale.

Hrõtsaki sõnul ei usu Ukrainas eriti keegi, et seda lõppeks sel aastal. See tähendab, et sõda Ukrainas kestab vähemalt üle nelja aasta. «Heal juhul juhtub midagi järgmisel aastal,» ütles ajaloolane.