34-aastane Maksim Valkovitš, kes osales Venemaa agressioonisõjas Ukrainas, lahkus oma üksusest, et minna kohtuma oma naise (osa andmetel ka eksnaise) poiss-sõbraga, vahendab Meduza. Teadete kohaselt mees ise kohtumisele ei tulnud, vaid saatis sinna kaks sõpra. Väidetavalt avas Valkovitš nende pihta tule Petrov Vali linna lähistel. Kohalikud ütlesid V1.ru-le, et tulistamine toimus umbes kell 18. Kohapeal leiti 18 hülssi. Üks haavatutest on raskes seisundis intensiivravis, teise seisund olevat keskmiselt raske.