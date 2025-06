Kadõrov vormib oma 17-aastasest pojast mantlipärijat

Mai alguses teatas 48-aastane Ramzan Kadõrov Vladimir Putinile, et soovib tagasi astuda. Kuigi mees on lahkumisest teatanud ka varem, võib ta seekord tõesti troonilt kõrvale astuda ning seda eeskätt halvenenud tervise tõttu.

Nimelt teatasid eelmisel aastal Novaja Gazeta Europe'i tsiteeritud allikad, et Kadõrovil diagnoositi 2019. aastal äge pankrease nekroos ning viimastel kuudel on tema seisund järsult halvenenud. Kuigi Kadõrov on proovinud neid väiteid jõusaalivideotega sotsiaalmeedias ümber lükata, on viimastel aastatel Kadõrovi välimus selgelt muutunud. Tema nägu on paistes, kõne sageli ebaselge ja liigutused vaevalised, vahendab New York Times.