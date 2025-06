SULG SAPPA Soome tööandjad kontrollivad üha agaramalt vereprooviga alluvate vabal päeval trimpamist

Soome ametiühingute keskliidu (SAK) eriarsti Riitta Työläjärvi sõnul on nendega võtnud ühendust kümned töölised, kes on saanud alles tagantjärele teada, mida PEth analüüs üldse tähendab. «Tavaliselt on inimene läinud tervisekontrolli teadmata, et alkoholi tarvitamise määramiseks võetakse vereanalüüs. Kõrge tulemus on seejärel kaasa toonud näiteks töölt kõrvaldamise või palga maksmise peatamise,» rääkis ta Ylele.