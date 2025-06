Rooma pargist leiti ilmselt kägistatud imiku ja prügikotiga kaetud palja naise surnukehad

Laibad leiti nädalavahetusel Rooma lääneosas asuvast pargist teineteisest umbes 200 meetri kauguselt maast lebamast. Esmalt avastasid möödakäijad umbes poole aasta vanuse tüdruku palja laiba lebamas heki juurest. «Me arvasime, et see oli mõne lapse maha unustatud nukk,» kirjeldas üks tunnistaja ajalehel La Stampa. «Me lähenesime, et see üles korjata ja püüda omanikku leida. Alles siis aime aru, et see oli imik.»