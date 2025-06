Läti Narvas käib ohtlik flirt raudse eesriide taguste maadega

«Meie elatustase on võrreldav Bangladeshiga. Läti on väga polariseerunud. On rikas Riia ja siis vaene Latgale piirkond,» räägib Daugavpilsis asuva Uue Ida Kultuuriinstituudi asutaja ja juht Joren Dobkiewicz. «Inimesi, kel on raskusi oma põhivajaduste rahuldamisega, ei huvita üldiselt demokraatia ideaalid.»