Kahr ütles APA-le, et surma sai mitu õpilast ja vähemasti üks täiskasvanu, aga ka arvatav tulistaja.​

Kohalikus meedias levisid kohe spekulatsioonid, et tulistamises kahtlustatav 22-aastane isik on hukkunute seas.

Politsei pressiesindaja sõnas Austria meediale samuti, et tulistaja oli õpilane, kes tappis end kooli tualetis. Praegu spekuleeritakse, et tegemist on koolikiusamise juhtumiga. Tulistajal oli ametlikult kaks relvaluba.

Austria rahvusringhääling ORF märkis, et pärast Grazis toimunud koolitulistamist kestis mitu tundi suur pääste- ja politseioperatsioon.

Austria politsei teatas, et kell 10.00 kohaliku aja järgi (11.00 Eesti aja järgi) alustasid nad operatsiooni Kagu-Austrias asuva Grazi linna keskkooli ümbruses.

«Praegu politseioperatsioon käib... väljasõidu põhjus oli (teade) laskude kuulmisest hoones,» kirjutas politsei sõnumirakenduses X (endine Twitter) ja kinnitas veel kord rünnaku toimumist Grazi linnas.

Politseile viidates märkis Austria rahvusringhääling ORF, et tulistamine toimus Borgi-nimelises gümnaasiumis Dreierschützengasse juures ja tunnistajate sõnul oli koolist kuulda laske.

BBC kirjutas, et kohapeal on päästjad ja spekuleeritakse, et vigastatuid viiakse praegu haiglasse. Kohalik meedia viitab, et vigastatuid on samuti üle kümne.

«Olukord on praegu väga segane,» ütlesid politseiallikad APA-le.

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas ütles, et on teatest tõsiselt šokeeritud.

«Iga laps peaks end koolis turvaliselt tundma ja saama õppida hirmu ja vägivalda kartmata,» ütles Kallas sotsiaalmeediaplatvormil X. «Mu mõtted on sel süngel hetkel ohvrite, nende perede ja Austria inimestega.»

«Uudis Grazist vapustab meid hingepõhjani,» kirjutas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen.

Austrias on rünnakud avalikes kohtades väga haruldased, Global Peace Indexi andmetel on see üks maailma 10 turvalisimast paigast.