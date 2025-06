PRANTSLASED ŠOKIS Põhikooliõpilane pussitas surnuks noore abiõpetaja

Prantsusmaal on olnud viimastel aastatel rida kooliõpilaste rünnakuid õpetajatele ja kaasõpilastele.

«Rahvas leinab ja valitsus on mobiliseeritud kuritegevust vähendama,» lisas ta.

Haridusminister Élisabeth Borne on teel Nogent'i, et toetada kogu koolikogukonda ja politseid.

Õpetaja sai koolipäeva alguses mitu noahaava ja väidetav ründaja, kellest sandarmid jagu said, paistab olevat selle kooli õpilane, ütlesid haridusametnikud.

Prantsuse politsei alustas märtsis koolide ümbruses juhuvaliku alusel õpilaste kottide läbiotsimist, et leida ja ära võtta sinna peidetud noad ja muud relvad.

Tema sõnul näitab rünnak, et keskenduda tuleb ennetustööle.

Riikliku põhikoolide liidu president Jean-Rémi Girard tõdes, et ei ole võimalik olla veel valvsam 24 tundi päevas.

«Me ei saa öelda, et iga õpilane on oht, vastasel juhtul ei saaks me hommikul voodistki välja.»