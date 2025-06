Milles Vene režiimi liidri Vladimir Putini kättemaks Ukrainale operatsiooni Ämblikuvõrk eest seisneb, on raske öelda või ennustada, kuid Vene propaganda kõlakojas sees olles on see juba praegu enneolematult vägev. Hävitatud olevat sõjaajaloos suurim raketiladu, Dnipropetrovsk on langemas ning ukrainlased ei jaksa oma laipu vastu võtta. Vene-nõukogude kombe kohaselt kasvavad sõnad ja tegelikkus teineteisest järjest enam lahku.