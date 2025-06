Millised on Teie ootused Eesti visiidile ja milliseid riike see visiit veel hõlmab?

See reis hõlmab Eestit, Soomet ja Taanit, me alustame Eestist. Selle eesmärk on tugevdada meie kahepoolseid suhteid, rääkida 17. juunil toimuvast konverentsist New Yorgis (ÜRO peakorteris toimuv kõrgetasemeline konverents keskendub kahe riigi lahenduse saavutamisele – M.P.) ja vaadata, kuidas me saaksime liikuda edasi rahuprotsessiga Iisraeli ja Palestiina vahel.