30 AASTAT GENOTSIIDIST Sugulaste lootus leida Srebrenica veresauna viimast tuhandet ohvrit kipub tuhmuma

See siht oli tõukejõud, mille najal sai nüüdseks 62-aastasest Selimovićist uurija Bosnia Kadunud Isikute Instituudis, kuid nüüd, kolm kümnendit pärast genotsiidi, on tal raske varjata ängistus asjaolu tõttu, et umbes tuhande veresauna ohvri maised jäänused on endiselt leidmata.