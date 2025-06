ENNEOLEMATU SÜNDIMUSE LANGUS ÜRO raport: peredel üle maailma pole võimalik saada nii palju lapsi, kui tegelikult tahaks

Maailmas on ​UNFPA juhi dr Natalia Kanemi sõnul alanud enneolematu sündimuse langus. «Enamik küsitletud inimesi soovib kahte või enamat last. Viljakusmäär langeb suures osas seetõttu, et paljud tunnevad, et ei suuda luua soovitud perekonda,» vahendas BBC tema sõnu.