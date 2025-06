Mais läbiviidud küsitlus näitas, et venelaste suhtumine USA-sse on Trumpi administratsiooni ajal oluliselt paranenud. 40 protsenti venelastest ei pea USA-t enam vaenulikuks riigiks, kuigi aasta tagasi arvas nii 76 protsenti küsitlusele vastanutest.

See on esimene kord 20 aasta jooksul, kui USA pole venelaste meelest kõige vaenulikum riik. Suhtumine on muutunud just Trumpi tegevuse tõttu pidada Putiniga rahuläbirääkimisi. Kõik need telefonikõned Kremliga on Vene avalikku arvamust muutnud, vahendas Helsingin Sanomat Levada andmeid.