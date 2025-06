The Economist meenutas, et 1960ndatel levisid kuulujutud, kuidas Suurbritannia kosmosebaasis asub salajane šimpanside aretamise keskus. Tegelikult mingit kosmoseprogrammi polnud, ammugi polnud ahve. Tuumamaterjali vedavate masinate konvoid vaid liikusid.

Külma sõja ajal ja ka tükk aega pärast seda hoidsid Ühendkuningriigi kuninglikud õhujõud taktikalised tuumarelvad pidevas valveseisus. 1998. aasta leiboristide valitsuse all aga suurem osa nendest hävitajate küljes lendavatest tuumalõhkepeadest hävitati ja see relvastusliik vajus unustusse, vahendas The Economist.