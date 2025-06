Moskva raketi- ja droonirünnakud said pärast Vene õhuväebaaside rünnakut sisse uue hoo. Droonide lähenev sumin, õhuhäiresüsteemi kiljumine, kuulipildujate ragin ja õhutõrjerakettide mürin – need on helid, mis saadavad Putini sõjas Ukraina inimeste öid, vahendas New York Times.